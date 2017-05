Paro de aduanas empezó con una adhesión del 90 por ciento, según dirigentes

La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas cifró en alrededor de un 90 por ciento la adhesión alcanzada en las primeras horas del paro nacional indefinido convocado a contar de esta mañana.

"Nosotros le manifestamos al Gobierno que no estábamos disponibles para que se sigan burlando de los trabajadores aduaneros. Por lo tanto, decretamos hoy día, a partir de las 08:00 de la mañana, un paro nacional de actividades en todos los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres del país. Eso significa no atención de ningún tipo de carga y no atención de usuarios", dijo Marcelo Reyes, presidente de la Anfach.

"Los reportes que nos han llegado desde Arica a Punta Arenas de nuestros dirigentes son que la adhesión bordea cerca del 90 ó 95 por ciento. Los que están atendiendo en algunos puntos son gente ligada a la jefatura del servicio", agregó Reyes.

Los trabajadores movilizados acusan al Gobierno y, en particular a la Subsecretaría de Hacienda, de incumplir acuerdos firmados en negociaciones de 2015 y 2016 y han señalado que los turnos éticos sólo considerarán a niños, adultos mayores, personas con discapacidad o cargas tóxicas.

Sofofa: "Paro ilegal"

El 2015 los funcionarios aduaneros estuvieron nueve días en paro, provocando pérdidas millonarias. La nueva movilización preocupa a los empresarios.

"Sin ninguna duda que los paros, las paralizaciones, siempre complican", dijo el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, quien quitó legitimidad a la protesta: "Al ser (los aduaneros funcionarios) del sector público no tienen derecho a negociación. Evidentemente que es un paro ilegal".

"Si esto es un paro de un sector que no tiene derecho a paro y es un paro donde, realmente, no se cumplen los turnos éticos o los turnos mínimos, evidentemente que incumple la ley, y no vamos a apoyar nunca un paro que no cumpla la ley", señaló el dirigente empresarial.