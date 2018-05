Avanzan demandas contra United Airlines por cancelación de pasajes a Australia

Pasajes a Australia a menos de 120 mil pesos ida y vuelta fue la oferta que compraron cerca de 2.000 consumidores en Chile -y hasta en Argentina-, la mayoría de ellos a través de la plataforma Despegar o en el sitio web de United Airlines.

No obstante, a pocas horas de comprados se enteraron de la cancelación de los pasajes debido a que la compañía aérea argumentó un error en el precio.

Por ello decidieron interponer demandas colectivas, dos de las cuales ya fueron presentadas ante juzgados civiles de Santiago y además se prepara una tercera.

Los usuarios no piden compensaciones ni multas, sino que se respete la venta del pasaje, como lo manifestó el abogado Álvaro Delgado, quien representa a 54 consumidores.

"Está totalmente perfeccionada la compraventa y cuando hay un contrato ya firmado la única manera de terminar este contrato es con el mutuo acuerdo entre las partes, cuestión que aquí no se ha cumplido porque la empresa de forma unilateral decidió no cumplir el contrato. Entonces nosotros lo que pedimos cumplimiento del contrato", indicó el jurista.

LAN retoma normalidad

Durante esta jornada comenzarán a funcionar de manera regular los vuelos de Lan Express, aerolínea que durante semanas estuvo funcionando a menos de la mitad de la capacidad debido a la huelga de tripulantes de cabina que finalizó el pasado 25 de abril.

La empresa no aceptó el fin de la movilización asegurando que habría sido una decisión unilateral, por lo que hasta ayer continuaban las reprogramaciones de los vuelos.

Tras asistir hasta la comisión del Trabajo del Senado, la presidenta del sindicato, Silka Seitz, dijo que los trabajadores están a disposición de retomar sus funciones, pero no todos han sido contactados para ejecutarlas.

"Todos los tripulantes socios del sindicato están disponibles para trabajar. Entiendo que ha ido sucediendo de a poco, hay algunos que ya tienen vuelos programados, otros que se mantienen con turnos y así han ido de a poquito reanudando sus funciones", dijo la dirigenta sindical.

"Pero lo importante acá que hay que recalcar más de cuando la empresa piense en tener al 100 por ciento su operación es que se entienda que la huelga terminó el 25 de abril y si no ha habido vuelos disponibles es porque la empresa así no lo ha querido, fueron ellos los que no quisieron asumir que la huelga había terminado", añadió.