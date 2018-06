Sindicato de Escondida espera una rápida resolución de la negociación colectiva

La negociación colectiva en la Minera Escondida entró en una fase clave en la que el sindicato sostuvo una agenda de reuniones con el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y el director del Trabajo, Mauricio Peñaloza.

El vocero del sindicato N° 1, Carlos Allendes, hizo un llamado a BHP Billiton para resolver rápido esta negociación, en la que esperan que el buen precio del cobre sea un elemento a tener en cuenta.

"Con este precio del cobre hoy la empresa ya no podría justificar que no tiene recursos como para asumir su responsabilidad en el reconocimiento de la labor que hacen sus trabajadores y la expectativa parece que a nivel mundial sigue creciendo el precio del cobre y eso es una buena noticia para nosotros, no solo para los trabajadores, también para la compañía", dijo el dirigente.

El sindicato espera que entre lunes y martes la empresa responda al petitorio entregado, el cual contempla, entre otras cosas, un bono de término de conflicto superior a los 20 millones de pesos.

Con la entrada en vigencia de la reforma laboral, los trabajadores no pueden retroceder en los beneficios obtenidos respecto a la última negociación colectiva.