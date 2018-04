Sindicato demandó a Latam tras rechazo a fin de huelga

El Sindicato de Tripulantes de Cabina de LAN Express presentó una demanda en contra de la aerolínea Latam luego de que la Dirección del Trabajo anunciara que la organización no cumple con los requisitos legales para dar término a la huelga, la que habían anunciado el miércoles 25 de abril luego de 17 días de paralización.

La presidenta del sindicato, Silka Seitz, señaló que la decisión del servicio fiscalizador, en conjunto con la empresa, superó todos los límites y es por eso que esperan que el tribunal sea quien busque una solución para los trabajadores: "Nos parecen, en cuanto a las decisiones de la Dirección del Trabajo, insólitas".

"Yo creo que, del tiempo que llevo, nunca había visto que fuera potestad o facultad de la Dirección del Trabajo y una empresa decidir cuándo una huelga se termina, eso siempre ha sido facultad del sindicato y sus trabajadores, así que (estoy) sorprendida con esta decisión que sólo favorece a los empresarios y no a las trabajadores", manifestó la dirigenta.

Seitz explicó que "la demanda es básicamente que el tribunal se pronuncie en relación a esta situación y que haya alguien que nos ampare. En el fondo, lo que no está pasando a nosotros creo que es primera vez que pasa en la historia de un sindicato, que venga otra persona a decir cuando puede y no terminar una huelga".

Sindicato cuestiona: "Quien firma no es el director del Trabajo"

La abogada del sindicato y ex directora del Trabajo, Patricia Silva, indicó que lo que buscan es aclarar la notificación de la Dirección del Trabajo, pues se cuestiona el cargo de quien firma el documento que desacredita el fin de la huelga.

"Llevamos desde el mismo día 25 (de abril) escuchando a la empresa, incluso a su presidente, Enrique Cueto, diciendo que estaba en contra de algo que fuera insólito, que la huelga no se había bajado", apuntó la letrada.

"Aparece (entonces) una notificación donde un funcionario, que no es el director del Trabajo, aparece emitiendo una opinión. ¿Desde cuándo un funcionario cualquiera puede estar emitiendo opinión? Este no es un dictamen, quiero dejarlo muy claro", dijo enfática la abogada de los trabajadores.

"La empresa estaba haciendo alusión como si hubiera sido la Dirección del Trabajo emitiendo un dictamen y no lo es, porque quien lo firma no es el director del Trabajo, es un funcionario. A lo mejor el director no lo sabe", planteó.

Silva sostuvo que "realmente es el colmo lo que acaba de pasar con este sindicato en esta negociación. Nosotros presentamos una demanda precisamente para buscar un espacio imparcial que resulta esta situación, no vamos a quedarnos más de brazos cruzados".

Abogado laboral: Requerimiendo de trabajadores "estaba mal hecho"

Por su parte, el abogado Fabián Velasco, experto en derecho laboral, explicó que la forma en la que el sindicato presentó el término de la huelga "está mal hecho", pues no está dentro de los rangos que presenta la última actualización de la legislación laboral, que rige desde abril de 2017.

"Al estar (desde su origen) mal hecho, lo que la empresa lo que está haciendo es resguardándose desde el punto de vista que, si ellos aceptaban la movida que estaba haciendo el sindicato, iban de alguna manera a convalidar las pretensión del sindicato, que no es jurídicamente viable", postuló.

"La legislación antigua, la que imperaba desde mayo del año pasado hacia atrás, efectivamente permitía realizar un movimiento como el sindicato pretendió realizar, pero la nueva legislación laboral no lo permite. Entonces, la alternativa que ellos tenían eran simplemente dos: o prorrogaban el piso de la negociación, o derechamente comenzaban con descuelgues individuales, pero lo que hizo el sindicato fue un descuelgue colectivo y eso no está permitido", detalló.

La compañía detalló que los itinerarios publicados con reprogramación de vuelos hasta el 2 de mayo se mantienen vigentes, mientras que los vuelos posteriores al 3 de mayo no están sujetos a reprogramaciones.