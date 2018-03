Nuevo ministro del Trabajo: "Recibimos una mochila pesada"

A las 08:30 horas de este lunes inició sus actividades en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el centro de Santiago, el nuevo jefe de la cartera, Nicolás Monckeberg (RN).

El ex diputado arribó al edificio de la calle Huérfanos acompañado por el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y la subsecretaria de Previsión Social María José Zaldívar.

Más temprano había sostenido un encuentro con dirigentes y trabajadores agrupados en la Federación Nacional de Sindicatos de Recolectores Aseo y Medioambiente de Chile (Fensitrambich), a quienes agradeció profusamente a través de su cuenta de Twitter.

"Nos contaron de sus preocupaciones, las enfermedades que sufren y cómo han mejorado sus medidas de seguridad. Gracias por el rico desayuno!", escribió Monckeberg en la red social, prometiendo que bajo su mandato primarán "el diálogo y los acuerdos", y "todos los trabajadores serán escuchados sin discriminaciones".

Tenemos dos grandes desafíos: mejores empleos, porque sin empleos no hay progreso, y mejores pensiones, porque Chile está envejeciendo rápidamente. Vinimos a compartir con la Federación de Recolectores, porque queremos decirle, a los trabajadores, que queremos dialogar con todos pic.twitter.com/IHiuL2ch8Y — Nicolás Monckeberg (@nmonckeberg) 12 de marzo de 2018

Agradezco a los trabajadores del aseo y recolectores de basura y sus dirigentes sindicales por desayuno hoy a las 7 am. Nuestro mensaje es claro: queremos que nuestro ministerio sea el del diálogo y los acuerdos. Todos los trabajadores serán escuchados sin discriminaciones. pic.twitter.com/oHEUi3Zhks — Nicolás Monckeberg (@nmonckeberg) 12 de marzo de 2018

A su llegada a las oficinas del Ministerio subrayó los desafíos de crear "mejores empleos" y tener "mejores pensiones", y criticó el legado que dejó, en este ámbito la administración de Michelle Bachelet.

"La mochila que recibimos es una mochila pesada, no sólo porque tenemos un mercado laboral que no está creando empleos, sino que lo está destruyendo, y porque tenemos un país endeudado en cantidades bastante importantes; me atrevería a decir que incluso récord en algunos aspectos", comentó.

El secretario de Estado agregó que "la única forma de hacer frente a esa mochila pesada es trabajando desde el primer día para que nuestra confianza se restablezca, y con la confianza restablecida el país vuelva a crear empleos, vuelva a crecer y a subir la inversión".

Monckeberg confirmó además que mañana martes se reunirá con representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).