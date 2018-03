CUT fustiga críticas a proyecto que aumenta días de vacaciones: "Siempre hay excusas"

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) fustigó las supuestas consecuencias negativas que el sector empresarial ha advertido que tendrá el eventual aumento de los días de vacaciones legales en el mundo laboral.

El pasado jueves la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general -con 137 votos a favor y una abstención- el proyecto que amplía el derecho al feriado anual de 15 a 20 días, mientras que para los trabajadores de zonas extremas se elevó a 25 días hábiles y elimina como feriado oficial el día 12 de octubre de cada año.

La iniciativa fue criticada por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y líder interino de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Manuel Melero, quien dijo que en Chile ya hay "demasiados feriados" y que "más bien deberíamos estar dedicados a producir, a crecer, a generar trabajo y no estar aumentando los días de vacaciones unilateralmente".

Ante esto, el secretario general de la CUT, Nolberto Díaz, lamentó en diálogo con El Diario de Cooperativa que "siempre hay excusas cuando se trata de mejorar las condiciones para los trabajadores, la excusa siempre es el tema del empleo".

"No tiene sentido. (...) Cuando se intentó hacer la reforma laboral, que fue mucho menos que lo que pedían los sindicatos y los trabajadores, se dijo lo mismo, pero no se afectó el empleo, no se llenó de huelgas el país, no hubo miles de despidos ni aumentó la cesantía", apuntó.

El dirigente expone que "el ser humano y los trabajadores aquí y en todo el mundo requieren derecho a trabajar, tener un trabajo digno, un salario que les permita mantener a sus familias, pero también todo trabajador chileno requiere ocho horas para descansar, ocho horas para su familia, (...) ocho horas para la recreación".

"Los chilenos trabajan más horas que todos"

En ese sentido, acusa que "Chile es un país que tiene una jornada laboral muy extensa, los chilenos trabajan más horas que el resto de los latinoamericanos y el mundo, y los chilenos tienen menos vacaciones que el resto", por lo que instó a "mejorar la productividad" y a la vez "la calidad del empleo y, sin duda, los salarios, que en Chile son muy malos".

Díaz asegura que en la Central "no estamos de acuerdo con las declaraciones" del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien dijo que "no es bueno en este momento del país aumentar las vacaciones y mantener los feriados tal como están" y anunció que el Gobierno presentará una indicación que vuelve el proyecto a la idea original para ordenar el asunto de los feriados, la cual eliminaba cuatro feriados y no uno como el actual.

"Queremos que se considere esta amplia mayoría de diputados que aprobó el proyecto de ley", manifestó el dirigente de la CUT.

"El ministro dijo que harán las cosas dialogando"

De cualquier manera, señaló que "lo importante es que las nuevas autoridades dialoguen, el ministro del Trabajo nos ha señalado con absoluta claridad que se van a hacer las cosas dialogando, que su Ministerio será del diálogo, que escuchará a los sindicatos".

"Queremos que dialogue con la CUT no sólo en materia previsional, sino también en lo que ellos han llamado 'corregir' o perfeccionar la reforma laboral, (...) que es una reforma claramente insuficiente", indicó.

Díaz expresó además que les gustaría "que se abriera el debate para discutir el proyecto de reducción de la jornada laboral que presentó la diputada Camila Vallejo junto con otros diputados hace un tiempo".