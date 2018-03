Senado rechazó disminuir límite de velocidad para vehículos en zonas urbanas

El Senado rechazó este miércoles el proyecto que buscaba rebajar el límite de velocidad para vehículos en zonas urbanas desde 60 a 50 kilómetros por hora, luego que sus impulsores no llegaran a votar por estar participando en diversas reuniones.

Pese a que los votos para el artículo sobre este aspecto ya se encontraban asegurados, el proyecto de movilidad urbana fue despachado a ley sin este cambio, que recibió 10 votos a favor y 14 en contra.

El subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, lamentó la decisión y explicó que "lo que a nosotros nos preocupa son los usuarios más vulnerables, léase ciclistas y peatones. Entonces evidentemente que este proyecto de ley apunta en la dirección correcta".

"Con respecto a la velocidad, la verdad es que se rechazó y no hay mucho más que comentar, tengo que acatar lo que aprobó el Senado", dijo.

Desde el PS, el senador Juan Pablo Letelier aseveró que la reducción de velocidad "es un elemento eje, yo lamento más allá de no compartir la forma como se hizo el debate, que no hubo debate. Ha sido una actitud de no buena fe de parte de las bancadas gobernistas, que varios venían bajando y precipitó una votación".

"Por lo mismo, un grupo de senadores hemos ingresado hoy mismo un proyecto de ley muy concreto para reducir de 60 a 50 kilómetros por hora en las zonas urbanas, porque consideramos que es una situación poco correcta", anunció.

Alejandro García-Huidobro (UDI) comentó que "este Senado rechazó en su oportunidad la reducción de 60 a 50 kilómetros por hora. Tuvimos diferencias con la Cámara de Diputados y hoy día los municipios tienen la facultad de rebajar la velocidad en zonas urbanas".

"Ustedes pueden ver que en las zonas de hospitales, en las zonas que tienen también escuelas hay reducción de velocidad y también en algunos lugares que lo resuelva también el municipio pueden hacerlo", añadió.

Huidobro puntualizó que "nosotros creemos que hoy día con los airbags y toda la absorción de golpes que tienen los vehículos es absolutamente innecesaria la reducción de velocidad".