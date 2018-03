El drama de mujer que debe casi 10 millones de pesos en tags

Este lunes se produjo una masiva protesta contra los tags y las autopistas, por los altos costos del uso de las carreteras concesionadas. En Twitter, uno de los reclamos que más llamó la atención sobre este tema es el caso de Nadima Kettlun, quien debe casi 10 millones de pesos por algo que no hizo.

Su drama comenzó en 2015, cuando en su empresa trabajaba con nueve vehículos de transporte, de los cuales cinco fueron apropiados indebidamente. "Tuvimos una estafa, se llevaron nuestras camionetas. Siguieron andando por las autopistas y presentamos una querella", contó a Cooperativa.cl.

Desde ese entonces, no le han devuelto las camionetas las que suman más de 50 partes. "Ahora estoy con mi vida en un hilo, porque miro quien viene y estoy con miedo de que me notifiquen", contó Kettlun, quien reclama contra la fiscalía centro norte que no ha sacado de circulación a los transportes.

"Gran parte de la culpa es la fiscalía por la demora. Me dijeron que da lo mismo si hay una sentencia, igual tengo que pagar. No puedo vender las camionetas para sacar plata. Imagínate, 10 millones por pasar por autopista. No puedes seguir con la vida, mi marido no puede tener cuenta corriente", contó.

"Las autopistas me tienen amarrada. Eran cinco delincuentes que pasan por las autopistas con desidia. Imagínate mi impotencia. Mi reclamo es en contra de los cobros abusivos de las autopistas. Tenís que pagar por un taco, la tarifa de saturación", agregó.

Sobre su situación actual, la denunciante afirma que "los tags están deshabilitados, pero me llegan igual las multas de 42 mil pesos por pasar por los pórticos sin tenerlos".