Abogados llaman a denunciar a aerolínea LAW y a suspender permiso de vuelo

Luego que la aerolínea Latin American Wings (LAW) anunciara el pasado viernes la suspensión temporal de todos sus vuelos debido a un proceso de "reorganización" de la empresa y la espera de ingresos de capital para continuar con las operaciones, abogados representantes de consumidores llaman a que se realicen acciones legales ante este hecho.

Además, los pasajeros afectados realizarán una demanda colectiva en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por la cancelación de vuelos y la ausencia de respuestas por parte de la empresa.

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, explicó que "lo que le estamos recomendando es que los pasajeros, una vez regresen, inicien las acciones en los Juzgados de Policía Local, ése es el mecanismo (para) que la empresa responda".

"Creo que aquí la Junta de Aeronáutica Civil se tiene que poner los pantalones, o sea una línea que ha estado actuando en forma irresponsable, que no ha respondido a los compromisos que tenía con sus pasajeros no puede volver a tener autorización para volar. Esto ya no tiene límites", sentenció.

"Precios predatorios"

La abogada y ex directora del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica, María Elina Cruz, detalló que este problema se debe a un fenómeno llamado "precios predatorios", que consiste en que la empresa cobra menos que los costos que tienen para sacar a la competencia del mercado.

"LAW se ha mostrado como una mesa muy mal administrada, porque hay que conciliar también los intereses de los consumidores, quedaron muy botados, de una manera muy irresponsable y que debiera haber sido previsible", indicó.

Un centenar de pasajeros quedaron varados en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, donde el caso más grave fue el de un menor que sufría hemofilia A y necesitaba de inyecciones, a lo que los testigos dijeron que "nadie se hizo cargo" desde LAW.