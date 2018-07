Juzgado laboral ordenó incautar cinco aviones utilizados por la empresa LAW

Este jueves fueron incautados cinco aviones que eran utilizados por la empresa Latin American Wings (LAW) en el Aeropuerto de Santiago luego de una orden emitida por el Primer Juzgado del Trabajo.

Actualmente existen más de 60 causas por incumplimientos laborales en el Primer Juzgado y otras 50 en el Segundo Juzgado del Trabajo, luego que la empresa dejara de operar aludiendo a problemas operativos, período en el que se le revocó el permiso de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Raúl Toledo, ex jefe del departamento de Ingeniería del área de Mantenimiento, valoró la medida, aunque planteó que "no sé si será muy efectiva, porque los aviones no son de LAW, son todos arrendados. Lo más probable es que al estar incautados vengan los dueños de los aviones y los reclamen, pero es una buena señal en el sentido de que se supone que van a hacer pagar a esta gente".

"Nosotros llevamos cinco meses sin sueldo, a punto de perder la casa, los echaron de sus departamentos que arrendaban, hay gente que no ha podido pagar los colegios. Es una buena señal y ojalá que sea efectiva", dijo.

Por su parte, el abogado Eric Arce, que representa a 60 personas que aún tienen contrato vigente con la empresa, aseveró que "encuentro positiva la medida, toda vez que estos señores están fugados, no están habidos, ni con domicilio o paradero conocido, donde se les pueda iniciar los juicios, ya sean laborales, civiles e inclusive me atrevería a decir penales".

"Está muy difícil dar con su paradero, pero también hay que dejar en claro que los aviones que contrataba LAW como operador aéreo son de propiedad de terceros", indicó.

Hasta el momento no han hablado los dos ejecutivos sindicados como responsables de los problemas de la empresa: José Antonio Rebolledo y Andrés Dulcinelli.