Nuevos problemas de LAW: 38 pasajeros siguen varados en República Dominicana

La empresa Latin American Wings (LAW) se enfrenta a nuevos problemas, ya que 38 pasajeros se encuentran varados en República Dominicana desde el viernes pasado, repitiendo la situación ocurrida la semana pasada.

Los 38 pasajeros tenían pasajes para regresar a Chile desde Punta Cana el viernes y sábado, vuelos que fueron reprogramados para el domingo en la mañana, pero que no se llevaron a cabo.

Los afectados esperaron más de seis horas en un hotel y posteriormente quedaron abajo de un avión por falta de cupos, razón por la que la empresa les planteó que "trataría de buscar" una solución para el martes, la que tampoco ha dado resultados.

Una de las afectadas, Patricia Cabrera, quien tiene una hija con síndrome de Down que necesita medicamentos, aseguró que la empresa le ofreció ayuda, pero que no se ha concretado.

"La mayoría de nosotros necesitamos llegar a Chile lo antes posible, estamos perdiendo días de trabajo, hay gente con problemas de salud como mi hija, que en este momento está sin medicamentos", dijo.

"La línea se comprometió el domingo a comprar los medicamentos, el lunes se me terminaron y hasta ahora nada. Ya es segundo día que va a estar sin medicamentos y se me va a estar descompensando, no sé que voy a hacer si no nos dan una respuesta lo antes posible", añadió.

El embajador de Chile en República Dominicana, Fernando Barrera, se comunicó con la empresa y aclaró que "aparentemente han tenido dificultades con la operación de los vuelos en aeropuertos en la zona este del país. Entonces, ellos van a hacer todo el esfuerzo de tratar de regresar a este grupo, lo más probable es que sea el jueves que puedan sacar a los 30 y algo que están varados aquí".

"Esa es la información que yo tengo por parte de la empresa. Lamentablemente allá no podemos hacer mucho", sostuvo.

El diplomático añadió que en caso de cualquier actualización, los pasajeros serán contactados a través del consulado chileno en Santo Domingo.

Críticas de Conadecus

Desde Conadecus, su presidente Hernán Calderón criticó la "conducta repetitiva" y la nula respuesta por parte de LAW.

"La empresa no les responde, al parecer no tiene capacidad para responder a los requerimientos que tienen los pasajeros. La verdad es que no hay cómo obligarlos, porque la única manera que tiene un consumidor para poder demandar que se cumpla con lo que se prometió con el contrato por el ticket es a través de una demanda y eso va a demorar mucho tiempo", planteó.

"Una empresa que es profesional no viene a aprender, viene a prestar un servicio integral de calidad, me parece una irresponsabilidad y una falta de respeto con las personas", recalcó Calderón.

Desde la empresa aseguraron que no darán declaraciones y que se encuentran trabajando para entregar una solución a estos problemas operativos.