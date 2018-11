Municipio de Las Condes presentó sistema de arriendo de scooters eléctricos

El municipio de Las Condes presentó este sábado un sistema de arriendo de scooters eléctricos a través de la aplicación Lime.

Se dispondrán 200 unidades de prueba de estos vehículos en primera instancia, que estarán habilitados para el traslado entre Las Condes y La Reina.

El sistema funciona de la misma forma que la plataforma Mobike inaugurada a principios de este 2018, que se carga por minuto con cargo a tarjetas de crédito y débito.

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, indicó que "con Mobike hubo una explosión de viajes: partimos con 2.000 viajes en marzo al día, y ahora vamos en 11.000 viajes al día, entonces yo creo que con los scooters va a pasar lo mismo".

"Lo importante es que seamos respetuosos. Esto se puede dejar en cualquier parte, igual que las bicicletas, entonces que lo dejen en forma ordenada para no entorpecer el paso de los peatones, que cumplamos las normas de la nueva Ley de Convivencia Vial", añadió.

"Se puede usar, queremos que se use, que se multiplique el uso, pero con respeto", puntualizó Lavín.

La nueva medida, que entró en vigencia hace una semana, entrega la posibilidad a todas las bicicletas y ciclos a transitar por todas las ciclovías habilitadas en lugar de las veredas, por lo que contempla también a estos scooters eléctricos.

