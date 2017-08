Huechuraba por rechazo de Providencia a teleférico: Trump hace muros, Matthei corta cables

El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado Prats (PPD), comparó a su par de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), con el presidente estadounidense Donald Trump, luego que la jefa comunal expresara su tajante rechazo al teleférico que pretende unir ambas comunas.

Matthei manifestó que "nos oponemos tajantemente" a la iniciativa privada de 3,3 kilómetros de extensión que unirá los sectores de Costanera Center y Ciudad Empresarial en 13 minutos.

"No es un proyecto del Gobierno, este es un proyecto de privados que el Gobierno lo adoptó como propio. Segundo, no es para la comuna de Huechuraba, es para la Ciudad Empresarial. Este es un proyecto elitista, no es un proyecto para la comunidad de Huechuraba. Tercero, probablemente va a tener un tremendo subsidio estatal (...) aquí habrá muchos más peatones en una zona que ya está congestionada y mucho menos espacio para los peatones", argumentó la alcaldesa.

Nos oponemos tajantemente al Teleférico en Providencia, por ser un proyecto elitista, privado y q beneficia únicamente a ciudad empresarial. pic.twitter.com/55fbCpv3Sf — evelynmatthei (@evelynmatthei) 23 de agosto de 2017

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe comunal de Huechuraba reaccionó asegurando que "Trump hace muros, la señora Matthei está cortando cables".

"Me parece egoísta y mezquino por parte de Providencia y la alcaldesa que representa a Providencia que se oponga al sentir mayoritario de las comunas de la zona norte de Santiago", agregó Cuadrado Prats.

Incluso, sostuvo que "la alcaldesa Matthei está mal asesorada. Lleva muy poco tiempo en el ejercicio del cargo para comprender con profundidad lo que significa representar popularmente a un sector".

Cuadrado Prats dio cuenta que el teleférico movilizará "3.000 personas por sentido a la hora. Es decir, son 6.000 personas que lo van a usar, 3.000 saliendo y 3.000 entrando por hora".

Ante esto, sostuvo que "lo que no entiende (Matthei) es que esas 3.000 personas que van para allá van a llegar igual porque necesitan llegar ahí".

"También ha señalado que están dementes aquellos que pensaron este proyecto. A mí me gustaría preguntarle si demente está el Presidente (Sebastián) Piñera, si alguna vez este tema se discutió en Consejo de Gabinete cuando ella era ministra y compartía con los ministros que propiciaron este proyecto", sentenció.

El llamado a licitación del servicio de transporte fue publicado el pasado 11 de julio en el Diario Oficial. Así es el proyecto del "Telérico Bicentenario":