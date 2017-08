Matthei sobre Teleférico Bicentenario: "Ha habido un diálogo de sordos durante dos años"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), insistió en su rechazo al diseño del proyecto del Teleférico Bicentenario, que pretende unir a la Ciudad Empresarial de Huechuraba con el sector del mall Costanera Center en sólo 13 minutos.

Ante las críticas del alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD), y del intendente Claudio Orrego (DC), Matthei dijo que no descarta ir a tribunales para frenar la iniciativa, pero está abierta a conversar con el Ministerio de Obras Públicas en una "mesa de trabajo para mejorar el proyecto", como planteó ayer la autoridad regional.

"Si el intendente Orrego logra que el Ministerio de Obras Públicas dialogue, yo feliz, porque la verdad es que vienen dialogando, supuestamente, durante casi dos años con los arquitectos de acá de la Municipalidad de Providencia", señaló la alcaldesa.

"A pesar de que se les ha dicho en innumerables ocasiones que no se pueden instalar en la Plaza Nueva Zelanda, ése es, justamente, el punto que subieron a licitación, entonces, ¿de qué diálogo me hablan, si ha habido un diálogo de sordos durante dos años?", reclamó la ex candidata presidencial.

"Tremenda mole, gente chocando"

La polémica en torno al Teleférico Bicentenario se instaló esta semana luego de que, el miércoles, Matthei y concejales de Providencia convocaran a la prensa para explicitar su posición ante el "fuerte impacto vial" que habrá en caso de concretarse la iniciativa.

"Tras la llegada del Metro Tobalaba y el Costanera Center esta esquina tiene una alta afluencia de público, de hasta 6.000 personas en hora punta. (...) Con la congestión vehicular y peatonal que hay, y la cantidad de gente que circula, instalarnos un monstruo de cinco pisos, volar esta plaza (Nueva Zelandia), llenarnos de cableríos y poner una tremenda mole al otro lado del canal, sencillamente no lo vamos a aceptar", dijo Matthei, quien cree que el Teleférico Bicentenario "solo generará caos, gente chocando entre sí; algo muy similar a lo que lograron con el Transantiago".

Nos oponemos tajantemente al Teleférico en Providencia, por ser un proyecto elitista, privado y q beneficia únicamente a ciudad empresarial. pic.twitter.com/55fbCpv3Sf — evelynmatthei (@evelynmatthei) 23 de agosto de 2017

Ese mismo día la alcaldesa manifestó su desconfianza ante el MOP, que "ya tiene abierta la licitación pública que incluye los planos donde va a estar ese edificio".

Desde julio, cuando se inició dicho proceso, 18 empresas nacionales y extranjeras han comprado las bases de licitación de una obra que, supuestamente, comenzaría a construirse el año 2020.

"Sobre mi cadáver"

Cabe recordar que ya en junio, en una entrevista con la revista Qué Pasa, Matthei había fijado con claridad su posición frente al tema: "Los gobiernos centrales están abusando de Providencia de una manera inaceptable. Meten metros, más locomoción colectiva, el teleférico, y no se hacen cargo, en absoluto, de sus consecuencias", alegó, demandando un aporte estatal de 4.000 millones de pesos para afrontar los efectos de la obra.

"Si no es así, el teleférico sobre mi cadáver, y la Línea 7 del Metro, si quieren estaciones en Providencia, el 10 por ciento más (del Fondo Común Municipal) de todos modos. Si no, nos vamos a oponer con dientes, uñas y lo que sea. Ya no más", advirtió.