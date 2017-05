Comerciantes del Paseo Ahumada molestos con trabajos de la Línea 3 de Metro

El Paseo Ahumada es uno de los más tradicionales ejes comerciales de la capital y desde el pasado sábado el sector de la intersección con Alameda fue intervenido por las obras de la Línea 3 de Metro.

Se trata de una intervención en superficie que generó la instalación de grandes paneles en el sector, dejando solo unos pasillos en los costados de la vía para el tránsito peatonal, junto con suprimir el cruce peatonal con Alameda.

Por ello, los comerciantes del sector reclamaron por la nula información que han recibido tanto de Metro como de la Municipalidad de Santiago respecto a estas obras, que obviamente dificultan y, eventualmente, disminuyen el tránsito de peatones por el sector.

"El Metro no nos ha notificado nada formalmente, ellos vienen y cierran y no le consultan a nadie, nuestros derechos son vulnerados. La Municipalidad no se ha pronunciado, estoy pagando un bien nacional de uso público y estoy pagando más que un local comercial, más de 160 mil pesos al semestre", dijo Juan Córdova, presidente del sindicato de trabajadores independientes discapacitados Nuevo Amanecer.

En tanto, un conocido lustrabotas del sector, "Don Ramón", también manifestó su incomodidad por esta situación ya que en el sector ahora hay "mucho polvo, tierra, mucha bulla".

Se esperan que estas obras se desarrollen durante un año y la puesta en marcha de la Línea 3 se proyecta para el segundo semestre de 2018.