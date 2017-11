Presidenta Bachelet recordó que Línea 6 del Metro fue anunciada en su mandato anterior

La Presidenta Michelle Bachelet destacó la apertura de la Línea 6 del Metro y recordó que el proyecto fue anunciado durante su primer mandato, en el año 2009.

En el marco de la inauguración de la estación Cerrillos, la Mandataria recalcó que "la verdad es que para uno siempre es una emoción inaugurar algo, pero es particularmente importante inaugurar algo cuando uno lo decidió en un gobierno anterior y le toca inaugurarlo en el segundo periodo, eso es particularmente importante".

"Es un embarazo un poquito más largo de nueve meses, pero por lo menos hay parto, eso es lo importante", dijo.

"Lejos de ser un ofertón populista, como dijeron algunos en su momento, el Metro es una obra que pertenece a todos los chilenos y en que debe primar la visión de Estado", manifestó, en alusión al calificativo que usó el hoy candidato presidencial Sebastián Piñera para este anuncio en 2009.

La Mandataria agradeció "a los vecinos, a los comerciantes, a los que circulaban por acá, por su paciencia ante los trabajos, pero era necesario y pucha que valió la pena".

"Ahora no me queda más que invitar a todas las familias, a ustedes que han venido de cada una de las siete comunas, a nuestros amigos de las otras estaciones, a disfrutar de esta nueva cara de su ciudad, a cargar su bip y a subirse a este Metro, su Metro y ojo con una de las estaciones más importantes, Estadio Nacional, que además es el mayor centro de votación del país", aseveró.

Además, la Presidenta añadió que "ahora con la Línea 6 no hay excusas para no ir a votar, no faltemos a esa cita con la democracia".

Finalmente, la Mandataria sostuvo una alegre conversación en Twitter con la cuenta oficial del Metro de Santiago, donde destacó el trabajo realizado en la puesta a punto de las nuevas estaciones.

Presidenta @mbachelet, la vimos muy contenta en la inauguración. El avioncito está atómico, ¿o no? — Metro de Santiago (@metrodesantiago) 2 de noviembre de 2017

¡Sí! Ustedes siempre me sorprenden. La nueva Línea 6 será una mejora gigante en calidad de vida para los santiaguinos. https://t.co/KvmLNNglpM — Michelle Bachelet (@mbachelet) 2 de noviembre de 2017

¡Me encantaron las novedades! Por cierto, ¿vieron que siempre tengo mi BIP cargada? — Michelle Bachelet (@mbachelet) 2 de noviembre de 2017