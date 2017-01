Desconocidos vandalizaron buses del Transantiago en depósito de Maipú

Este lunes se mantiene la huelga de la empresa Vule del Transantiago, iniciada el jueves pasado exigiendo una "negociación colectiva real".

En este contexto, durante la madrugada de este lunes, un grupo de desconocidos a rostro cubierto llegó hasta uno de los depósitos de esta empresa que se ubica en Maipú, en calle Talaveras con Michimalongo, donde amenazaron a un guardia, identificado como Carlos Zapata.

El hecho se registró alrededor de las 02:00 horas, donde los sujetos ingresaron al lugar para vandalizar unas 15 máquinas del Transantiago de los recorridos I11 y 350, lanzando objetos contundentes, rompiendo vidrios y reventando neumáticos, para luego huir del lugar.

Zapata detalló a Cooperativa que los individuos utilizaron armas de fuego y actuaron con violencia, y lo lanzaron hacia un rincón del recinto.

"Me apuntaron con un arma y me dijeron 'al rincón', y me tiraron para allá. Empezaron a destruir los vidrios, a tirar piedras. Carabineros llegó a los 10 minutos", indicó.

Algunos choferes que llegaron al depósito manifestaron que, debido a estos daños, no podrán salir con sus máquinas y, cabe aclarar, no pertenecen los sindicatos que están en huelga.

Cabe recordar que la protesta involucra a los recorridos 300 que abarcan las comunas de La Florida, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, San Miguel, Lo espejo, Estación Central, Cerrillos y Maipú.