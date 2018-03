Experto criticó poca claridad del Gobierno respecto al futuro del Transantiago

Luego que el Gobierno declarara desierta la licitación del Transantiago, el director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus), Juan Carlos Muñoz, criticó que el Ministerio de Transportes "no ha sido suficientemente claro" respecto al futuro del transporte público metropolitano.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el académico destacó que "hubo un proceso que duró cerca de tres años, se levantó un tema de participación ciudadana, consultivo, se generaba una licitación que tomaba una parte del sistema, solamente la mitad, la otra mitad se hacía un poco más adelante, se promovía que pudieran entrar empresas un poco más pequeñas".

Muñoz también resaltó que "se había logrado atraer algunas empresas internacionales y nuevas. Teníamos una empresa que presentó oferta que opera en Sidney, en Singapur y en Londres, una empresa de alto prestigio que había puesto sus ojos en Santiago, y a la cual es bien vergonzoso ahora decirle que cambiamos de Gobierno y este proceso ya no sigue".

El experto apuntó que "el Ministerio todavía no ha sido suficientemente claro respecto de qué es lo que va a pasar en este período en que ya no tenemos licitación, en que -me imagino- tiene que sentarse con los operadores actuales cuyos contratos caducan, para pedirles que los extiendan, con empresas que realmente no son las que necesariamente quisiéramos prolongar".

"Lo que viene ahora es que se posterga la entrada de los buses mejores, tenemos que aguantarnos un poco más de tiempo la flota que tenemos hoy. Por otro lado, también se abre la posibilidad para que el Ministerio genere algún mecanismo para poder atraer esos buses lo más pronto posible, ahora no es tan claro cómo lo va a lograr", añadió.

El académico remarcó que "es bueno que las autoridades que entran tengan un poco más de continuidad respecto del proceso que venía anteriormente, no me gusta esta sensación de 'está todo malo, hay que partir de nuevo'".

"La componente de los buses, sobre todo en el lado del tipo de bus, era algo que teníamos que mejorar y eso ahora se posterga un poco más. Ojalá que las nuevas autoridades sean capaces de resolver este nudo rápido y poder generar la renovación que la ciudad urgente necesita", concluyó.