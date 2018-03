Licitación del Transantiago: Ministra negó conflicto de interés por asesoría a empresa

Tras declarar desierta la licitación del Transantiago, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, negó en Cooperativa mantenga un "conflicto de interés" por haber sido asesora de una empresa que participó del proceso durante el Gobierno anterior.

En conversación con Lo Que Queda del Día la secretaria de Estado salió al paso de los cuestionamientos de ex autoridades de la cartera respecto a su rol, hasta diciembre, como asesora del consejo directivo de Turbus.

La firma, junto a la empresa española Alsa, formó Nextbus, operador que participó en la licitación. Por este motivo el ex subsecretario de Transportes Carlos Melo advirtió que "sería bueno que la ministra Hutt explicara por qué ahora considera tan malo el proceso, y hace unos meses, como asesora de una empresa participante, recomendaba participar del mismo".

Sería bueno que la Ministra Hutt explicara porqué ahora considera tan malo el proceso, y hace unos meses como asesora de una empresa participante recomendaba participar del mismo. — Carlos Melo (@carlosmelor) 20 de marzo de 2018

La ex ministra de Transportes Paola Tapia subió el tono a los cuestionamientos al sostener, en declaraciones a Tele13 Radio, que "es absolutamente poco serio acusar como camisa de fuerza a un proceso transparente, cuando ella (Hutt) asesoró a una de las empresas licitadoras".

Para la Ministra Hutt y el gobierno de Piñera, igual que la vez pasada, los conflictos de interés son irrelevantes. La ciudadanía merece una explicación https://t.co/GUr6rTYlaO — Carlos Melo (@carlosmelor) 20 de marzo de 2018

«Le podemos contestar a @GloriaHutt que es absolutamente poco serio acusar como camisa de fuerza a un proceso transparente, cuando ella asesoró a una de las empresas licitadoras», dice @PaolaTapiaSalas sobre licitación del Transantiago declarada desierta. https://t.co/T2LmWflDLi pic.twitter.com/C0RPKXcTPM — Tele13Radio (@Tele13_Radio) 20 de marzo de 2018

"Descarto cualquier conflicto que se pueda generarse", reaccionó la actual titular de Transportes en el diálogo con Lo Que Queda del Día.

"No le presté asesoría a TurBus para la presentación de estas ofertas. Yo era parte del consejo asesor que ve la marcha de las empresas. No participé en este proyecto en la preparación de las ofertas, no tengo idea cuál fue la oferta de TurBus", señaló Hutt a Cooperativa.

La militante de Evópoli insistió en que aquello no influyó "en nada" sobre la decisión anunciada este martes: "Más aún, (en la empresa) podrían sentirse perjudicados, porque estoy bajando un esfuerzo que se hizo, tanto como cualquier otra de las empresas".

"El deber mío es defender el interés de los usuarios y estoy en este Ministerio para asegurar que ese interés sea la prioridad, y eso es lo que estoy haciendo", sentenció.