Pasajes de Transantiago y Metro suben 20 pesos este sábado

A contar de las 00:00 horas de este sábado el costo de los pasajes de Transantiago y Metro tuvo un alza de 20 pesos, tal como se adelantó al inicio de octubre.

De esta forma, la tarifa adulto de los buses subirá a 680 pesos, mientras que el pasaje de Metro en hora valle, punta y baja alcanzará los 700, 780 y 650 pesos, respectivamente. Por su parte, la tarifa de los escolares se mantendrá en 220 pesos.

El aumento decretado por el Panel de Expertos del Transporte Público fue publicado en el Diario Oficial de este viernes.

La resolución "determinó un aumento de un uno por ciento en el nivel de todas las tarifas adultos vigentes del Sistema de Transporte Público de la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto".

Explicación

Cabe recordar que el motivo de la nueva alza es que la tarifa técnica del sistema, que corresponde a los costos de insumos para la operación del Transantiago, superó el límite establecido por la ley de 525 pesos, llegando a 526,4 pesos, lo que obligó al panel a cambiar el valor de los pasajes.

"El alza va a ser de 20 pesos, son 10 pesos por el indice tarifario, por lo que han subido los insumos de los operadores del metro y de los buses. Los 10 pesos restantes son para poder calzar estos impuestos a fin de año, de manera que no haya déficit", explicó Juan Enrique Coeymans del panel de expertos del transporte público.

"La ley nos obliga a preocuparnos de que no vaya a haber déficit y la única forma de que no haya déficit es que hayan ingresos por los pasajes o por el subsidio, y eso no va a dar a fin de año", explicó Coeymans.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, remarcó que la tarifa también puede aumentar por la variación de otros tres elementos: "El precio del combustible, la mano de obra y el precio del dólar, y en los tres casos se han producido variaciones hacia arriba".

Este aumento de la tarifa se hizo sin anuncio previo, salvo su publicación en el Diario Oficial, distinto a ocasiones anteriores cuando los incrementos se han conocido con días o semanas de anticipación.

Para el economista y académico de la U. Andrés Bello, Alejandro Urzúa, llamó la atención la forma del anuncio, pero sostuvo que estaba dentro de lo esperado.

"Se esperaba un alza, (pero) llamó la atención como se comunica el Transantiago sin ningún tipo de mayores antecedentes sale la noticia de esta alza, una toma de razón en el Diario Oficial bastante corta, pero viene a respaldar el proceso que está viviendo este Transantiago de forma continúa", comentó.

"El Transantiago siempre ha sido el hijo pobre de las políticas públicas, porque cualquier tipo de presupuesto que se le asigne le termina afectando", aseveró.

El último aumento registrado ocurrió en febrero pasado, cuando los costos del Transantiago y del Metro subieron en 20 pesos en tarifa adulta y 10 pesos para los escolares.