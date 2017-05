¿Aumentar las vacaciones? El Gobierno muestra poco entusiasmo

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reaccionó con poco entusiasmo frente a los proyectos de ley que buscan aumentar los días hábiles de vacaciones, opinando que tienen un fin político y se explican por la inminencia de las elecciones parlamentarias y presidenciales.

En el marco de una actividad en una empresa proveedora de servicios a la minería en Conchalí, al ser consultado por el tema, el ministro respondió: "Yo leo eso en códigos estrictamente políticos, en un año de elecciones".

"Yo creo que tenemos que ir desarrollándonos gradualmente, pero uno no toma las cosas de los países desarrollados (sin antes desarrollarse); primero se desarrolla", señaló Valdés.

"Me encantaría que tuviésemos menos horas de trabajo, más vacaciones y el doble de sueldo, pero eso hay que construirlo, no se hace porque sí. Se logra cuando seamos más productivos", añadió el secretario de Estado.

"Si más empresas son como ésta, me imagino que podríamos tener eso (más vacaciones), pero no estamos ahí todavía", recalcó el ministro.

En día de Imacec, el Ministro de Hacienda recorre empresa proveedora de servicios a la minería @Cooperativa pic.twitter.com/vzeOvuzbKp — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) May 5, 2017

Conapyme rechaza aumento de vacaciones

Las propuestas apuntan a aumentar de 15 a 20 días las vacaciones, sin reacomodar el calendario, como el proyecto presentado en la víspera por el diputado Roberto Poblete (Ind), o bien eliminando algunos feriados, como lo propuso en su documento de campaña el ex Presidente Sebastián Piñera.

Desde las Pymes, que generan el 80 por ciento de los empleos en el país, ninguna de las fórmulas es considerada viable y el presidente de Conapyme, Juan Araya, apuntó que no están las condiciones dadas para extender el descanso.

"Para el común de la gente es ideal, pero el tema que estamos con la baja productividad, nosotros las pymes estamos rasguñando para poder sobrevivir", aseguró.

"Primero obtengamos una mayor productividad, cuando el país esté produciendo y podamos amarrar los perros con longanizas bien, pero hoy día no está la situación en la pyme para esto y cuando estemos mejor podemos conversarlo y que la iniciativa salga de los propios empresarios, no de los señores diputados, porque ellos no tienen trabajadores", añadió el dirigente gremial.

Fundación Sol: Países con mayor PIB a Chile tienen a los trabajadores en el centro de su estrategia

Una opinión diametralmente opuesta existe en la Fundación Sol, donde uno de sus investigadores, Marco Kremerman, planteó invertir la lógica de que el bienestar de los trabajadores depende de la productividad económica.

"Esa lógica de pensamiento es la lógica del 'chorreo', esta esperanza de que cuando Chile avance en un futuro potencial los salarios van a poder subir en teoría, se van a poder trabajar menos horas y podrán haber más vacaciones", indicó el investigador.

"Pero cuanto uno revisa la historia de los países que hoy día tienen un PIB per cápita más alto que Chile, ellos hicieron un pacto social basado en una filosofía política y en cierta épica que colocaba en algún momento al trabajador, a la trabajadora, a la calidad de vida de las personas, en el centro de la estrategia de desarrollo", añadió el economista.

Kremerman defendió la validez del aumento de las vacaciones. (Foto: ATON - Archivo)

El debate es tan transversal que toca también a los estudiantes, que están en el sector pasivo, porque si se considera eliminar tres o cuatro feriados, perderían días de descanso.