Alcalde de Estación Central y polémica por los "guetos": Se ha estigmatizado a la comuna

El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), afirmó en El Diario de Cooperativa que se ha estigmatizado a la comuna producto de la polémica por los denominados "guetos verticales", indicando que no lo representa el concepto que acuñó el intendente metropolitano Claudio Orrego.

El jefe comunal aclaró que "no estoy de acuerdo con el concepto de 'gueto', creo que 'gueto' tiene que ver definitivamente con otro tipo de concentraciones de personas. Aquí estamos hablando de edificios que están a pasos del Metro, a pasos de distintos servicios".

"Por lo tanto, creo que ese concepto no me representa y creo que a la gente que vive ahí que ha comprado con mucho esfuerzo tampoco", recalcó.

Aseveró que "el edificio de la foto en cuestión (que difundió Orrego en redes sociales) que fue catalogado como 'gueto', ese edificio hace un año atrás, mayo de 2016, que ya no se puede construir edificios iguales a ese y hace dos semanas que tenemos congelados los permisos para otro tipo de proyectos fijando alturas de 15 pisos en la Alameda, ocho, cuatro y dos pisos hacia atrás de la Alameda".

"Hoy ya no es factible, hace un año que no es factible construir edificios como el de la foto", declaró, añadiendo que "hay tres o cuatro casos en la comuna, pero no es que todos los edificios de Estación Central sean de esas características".

Delgado acusó que "aquí se ha estigmatizado a la comuna".

Ante el término que acuñó Orrego en redes sociales, Delgado indicó que "esto es mucho más complejo que 140 caracteres, porque este es un tema que viene de la década de los 80 y que tiene una historia muy larga, y que el hecho que no exista un plan regulador comunal hoy en día no tiene que ver con desidia o con que el Municipio no haya querido hacerlo".

La autoridad comunal acusó que "el 2008, por un capricho de la Corema de la época con funcionarios más bien políticos de esa época, no se quiso aprobar un plano regulador que predecía todo lo que ha ocurrido".