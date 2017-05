Experto: Lo de Estación Central derivará a una precariedad habitacional

La ministra de Vivienda, Paulina Saball, acudió a la respectiva comisión del Senado para responder sobre las políticas habitacionales, especialmente en altura, sobre todo por lo que ocurre en la comuna de Estación Central con una infinidad de nuevos edificios muy cercanos entre ellos, lo que fue catalogado por el intendente metropolitano, Claudio Orrego, como "guetos verticales".

La secretaria de Estado admitió que se trata de una tendencia que debe ponerse en el debate y ser resuelto con normas y modificaciones a los planos reguladores, por lo que llamó a los municipios a trabajar en armonía con los proyectos urbanos.

El profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, el sociólogo Francisco Sabatini, también estuvo presente en la sesión, y realizó un análisis del fenómeno, asegurando que las edificaciones son responsabilidad de los alcaldes.

"Hay algo que se ha hecho mal en todos estos ejemplos y yo lo conecto con lo de Estación Central, creo que la gente está yéndose a vivir ahí, comprando o arrendando, no tienen opción, están felices al comienzo, como felices está la mayor parte de la gente que consigue una vivienda social", aseveró.

"Pero hay un tema con la localización segregada y creo que lo de Estación Central va a ir derivando hacia eso, a una precariedad habitacional", añadió el experto.

Polémica por plano regulador rechazado

El profesional, quien formuló el proyecto de plan regulador que no fue aprobado, además emplazó al alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, a reconocer el motivo por el que se rechazó este documento.

"Efectivamente el año 1994 hubo una situación en que le habían recomendado al ministro (de Vivienda) de turno fijar el tema de la altura en este plan regulador que se aprueba en ese tiempo y él dice que no le hicieron caso", explicó el alcalde.

"Lo que antes era malo hoy es bueno, lo que antes era bueno hoy día es malo. Ese plan regulador llegó a la instancia de la Corema, me costó cerca de un año recuperar esa acta que estaba perdida, la única acta perdida. La Corema de esa época no quiso aprobarlo, no quiso ni siquiera votarlo", remarcó la autoridad.

La ministra Saball además entregó cifras, afirmando que la política de edificación en altura entre 2004 y 2006 era en promedio de cinco pisos, lo que cambió drásticamente entre 2013 y 2015, con proyectos de 18 pisos y a la fecha con más de 30 proyecto ingresados a la Evalución de Impacto Ambiental los que llegan a los 30 pisos.

El llamado del Gobierno a los municipios es a actualizar los planes reguladores, lo que provocó el debate sobre los presupuestos dispares con los que cuenta cada Municipalidad.