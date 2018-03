Primera vivienda: Cómo postular al subsidio para sectores medios

El próximo lunes 9 de abril comienza el primer llamado para postular al Subsidio para Sectores Medios (DS1) del Ministerio de Vivienda (Minvu), el que estará vigente hasta el viernes 20 de ese mismo mes.

Este programa, como su nombre lo dice, está orientado a las familias de sectores medios que no son propietarios de ninguna vivienda y que tienen capacidad de ahorro que les permita complementar el valor de su futuro hogar con recursos propios o crédito hipotecario.

Según informa el Minvu, este apoyo estatal permite comprar una vivienda usada o nueva, como también construir una en un sitio propio o densificación predial, es decir, donde ya existe una vivienda, tanto en sectores urbanos como rurales.

Revisa aquí todos los detalles

Requisitos para postular

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Cédula Nacional de Identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar, además, Certificado de Permanencia Definitiva emitido por el Depto. de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o por la Policía de Investigaciones de Chile (con antigüedad no mayor a 90 días corridos).

Acreditar una cuenta de ahorro de, al menos, 12 meses de antigüedad. Es decir, para este llamado la fecha de apertura de la cuenta de ahorro no debe ser posterior al 31 de marzo de 2017.

Acreditar que el ahorro exigido esté depositado en la cuenta para la vivienda, al último día del mes anterior a la postulación, es decir, el jueves 29 de marzo (14:00 horas). A partir de esa fecha no deberá efectuar giros en la cuenta.

No superar el porcentaje de calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), correspondiente al Título y tramo del subsidio al que desea postular (*):

a) Título I tramo 1: dentro del 60 por ciento de vulnerabilidad socioeconómica.

b) Título I tramo 2: dentro del 80 por ciento de vulnerabilidad socioeconómica.

c) Título II: dentro del 90 por ciento de vulnerabilidad socioeconómica.

Para los casos b) y c), las personas deberán contar, además, con una preaprobación de crédito hipotecario, emitida por una entidad crediticia (bancos, cooperativas, etc.).

(*) Los Adultos Mayores que postulen al Título I, tramos 1 y 2, podrán pertenecer hasta el 90 por ciento más vulnerable de la población, de acuerdo a la calificación socioeconómica vigente establecida en el Registro Social de Hogares (RSH).

En caso de postular colectivamente el grupo debe: