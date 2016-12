Quinta fiesta masiva de Año Nuevo fue autorizada en la Región Metropolitana

El intendente metropolitano, Claudio Orrego, informó esta mañana que una quinta fiesta de año nuevo masiva fue autorizada en la capital.

A los festejos organizados por las municipalidades de Quilicura y Pudahuel, junto con los shows de la Torre Entel y del Hipódromo Chile, cuyo visto bueno se conocía desde la víspera, se sumó en las últimas horas la fiesta organizada por la alcaldía de La Granja, que se efecturá en la Calle Mañío, frente al Parque Brasil.

Se trata de fiestas que "han cumplido 100 por ciento con todas las exigencias de seguridad", lo que ha sido constado por cuatro entidades públicas que participan en la evaluación: la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Seremi de Salud, Carabineros y la Intendencia, explicó Orrego a Cooperativa.

La autoridad regional indicó que a la fiesta en el Club Hípico aún le falta cumplir algunas exigencias (menos de siete de un total de 27); pero hay otras que están "todavía en rojo", como "Elévate", en Espacio Riesco, y "Sheep Oh", de la Caja de Compensación La Araucana en La Florida.

La lista de fiestas autorizadas, de las que les falta poco y las que están lejos de ser visadas.

El Gobierno Regional dispuso de un "semáforo" que se puede revisar en su página web y "para que alguien esté en rojo quiere decir que de verdad le faltan hartas cosas", incluyendo "temas eléctricos, de seguridad tanto sanitaria como de evacuación y estructura, temas relativos a carabineros y (guardias de) seguridad", explicó Orrego.

"Todavía quedan un par de días, 48 horas antes vamos a dar el veredicto final", señaló el intendente, que llamó a la ciudadanía a estar atenta: "No queremos que paguen la entrada y después se encuentren con un sorpresón de que la productora no cumplió con las exigencias y la fiesta, eventualmente, no se realiza. Eso lo vamos a saber a más tardar el jueves".

La Intendencia califica la seguridad de las fiestas según el grado de cumplimiento de un total de 27 exigencias.

Fiesta en Alameda

Orrego dijo además que el Gobierno prevé que medio millón de personas se congregue en la Alameda para participar de la tradicional fiesta de la Torre Entel. Por este motivo se cortará dicha arteria desde las 17:00 horas del día sábado "para la instalación del escenario y las medidas de seguridad".

Orrego sugirió no ir en automóvil particular, "porque va a haber muchos desvíos y mucha gente", además que "se va a reforzar el Metro y el transporte público a esa hora".

Detaló que la fiesta empieza a las 21:00 horas con un show artístico, a las 00:00 "en punto" comienza el espectáculo pirotécnico, que termina a las 00:16.

"Después de eso hay un poquito de música, pero ya a las 00:30 se ha terminado". Quienes hayan concurrido se podrán retirar en Metro.

Este es el semáforo de fiestas de fin de año autorizadas hasta ahora. Quedan pocas horas para las productoras, el llamado es a informarse pic.twitter.com/aclmWwxVYt — Claudio Orrego (@Orrego) 27 de diciembre de 2016

Un millón y medio de personas en las calles

En tanto, "vamos a tener 48 mil controles de alcotest que se van a realizar conjuntamente entre Senda y Carabineros en el Gran Santiago", señaló Orrego, enviendo un mensaje "a los que conducen: si van a beber, por favor entreguen las llaves y también háganolo moderadamente, porque no queremos tener desgracias este Año Nuevo".

Finalmente, indicó que "si uno suma fiestas y eventos pirotécnicos en distintos rincones de la ciudad, por lo menos vamos a tener un millón y medio de personas en las calles" para recibir el 2017.