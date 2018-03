Estudio afirma que dinosaurios crecían sus cuernos para ser más sexy

Un estudio de la universidad Queen Mary de Londres intentó explicar los orígenes y función de los cuernos en los dinosaurios, llegando a concluir que quienes tenían cuernos grandes provocaban una mayor atracción en sus parejas.

"Un cuerno más grande es fundamentalmente una demostración de mayor calidad: Soy saludable, entonces puedo hacer crecer muchos huesos y andar sin ser comido", explicó a la cadena canadiense CBC, Dave Hone, uno de los paleontólogos a cargo de la investigación.

"Los cuernos son realmente sexy. Si me gustan los cuernos voy a ir por el más grande", añadió.

El estudio, publicado en la revista The Royal Society, analizó a 46 especies distintas de ceratópsidos (dinosaurios con cuerno) y reveló que no había una mayor diferencia entre los cuernos de cada una, destrozando la teoría de que los cuernos eran utilizados para que no hubiese una mezcla de "razas".

Los investigadores creen que, tal como las plumas de los pavos reales o las melenas de los leones, los ceratópsidos usaban sus cuernos para provocar atracción en sus parejas. Aunque al haber cuernos en ambos sexos, según señalan, los dinosaurios compartían tareas de modo equitativo, como por ejemplo en el cuidado de sus hijos.

De todas formas, Hone asegura que los cuernos no tenían una única función, pues también funcionaban para defensa propia y otros asuntos.