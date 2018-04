Denuncian que caballo murió tras tirar de un carruaje todo un día sin comer ni beber

Un caballo murió este fin de semana en medio de las festividades realizadas en una tradicional feria en Sevilla, España, luego de tirar una carroza durante todo el día sin comer ni beber.

El caso desató una ola de críticas y denuncias, e incluso podría significar una fuerte multa para el dueño del animal, por el estado en que lo tenía.

El caballo estaba enfermo con una inflamación en el intestino y había sido drogado para que aguantara el dolor, según informaron las autoridades.

La policía local investiga al sujeto, quien podría recibir una multa de 1.500 euros (cerca de 1.100.000 pesos).

Según informó El País, el hecho no es aislado, pues otros tres caballos fueron retirados desde la misma celebración en Sevilla afectados por el calor extremo y el cansancio.

A lo largo de todo el estado español el abuso a los animales no cesa.

💔

Caballo muere de un infarto en la Feria de Abril de Sevilla. Le obligaban a tirar de un carruaje y se desplomó.

Los animales NO son cosas. NO son vehículos. Tratémosles con respeto y dejémosles en paz pic.twitter.com/j8uRtBJa4f