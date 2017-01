Biólogo descubre nueva especie: La "polilla Trump"

Dos días antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el excéntrico presidente electo de Estados Unidos hizo noticia por una razón inusual tras conocerse que el biólogo Vazrick Nazari propuso la asignación del nombre científico Neopalpa donaldtrumpi a una nueva especie de polilla descubierta en California, informó el medio especializado ZooKeys.

La polilla, de la familia de las Gelechiidae, tiene unas particulares escamas de color amarillo en la parte frontal de su cabeza las que se parecerían al vapuleado peinado del magnate republicano y habrían inspirado a su descubridor a bautizarla en honor el futuro presiente estadounidense, reportó La Vanguardia.

La "polilla Trump" no es el primer caso de bautizos animales inspirados por presidentes de Estados Unidos. Theodore Roosevelt y el mismo predecesor de Trump, Barack Obama, tienen numerosos animales cuyos nombres derivan de las figuras políticas.

Mientras Roosevelt tiene siete especies con su nombre, entre los que destacan el colorido pez Etheostoma teddyroosevelt, Obama ostenta nueve familias de animales que le deben sus nombres, como el ave descubierta en 2008 llamada Nystalus obamai.

Bret Whitney, descubridor de la nueva especie de aves, aseguró que el trabajo desarrollado por Barack Obama en defensa del medio ambiente fue su inspiración para bautizar su descubrimiento en honor al 44° presidente de EE.UU.

Donald Trump fue protagonista de distintas bromas en le pasado debido al parecido de su peinado con la oruga Megalopyge opercularis y al parecer su similitud con especies de animales, tanto nuevas como antiguas, seguirá dando de que hablar.

The Donald Trump Caterpillar, aposematic signals, and nature’s masters of disguise–the latest from @okaytobesmart https://t.co/cZnhY8LNxC pic.twitter.com/gYT7NX2vtD