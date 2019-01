Directora del zoológico aconsejó no alimentar a pumas o cóndores

A raíz de los casos del puma atrapado en el árbol de una casa en Lo Barnechea o el video difundido de un cóndor alimentándose de carne en una vivienda en el sector de Lo Curro, la directora del Zoológico del Parque Metropolitano, Alejandra Montalva, explicó que en estas situaciones "lo más importante es no alimentarlos".

La autoridad, que estuvo encargada del rescate del felino, habló con El Diario de Cooperativa y afirmó que esta situación será "cada vez más frecuente" ya que es consecuencia del crecimiento de la ciudad. "No es tanto que los animales bajen, sino que nosotros estamos ocupando su hábitat", dijo.

Montalva aprovechó de aconsejar a quienes presencien una situación similar. "Lo más importante es verlos de lejos, no molestarlos, admirarlos, son animales maravillosos que son parte de nuestro patrimonio y esperar que el animal se vaya tal como llegó. Si yo veo que está en problemas o ya lleva mucho tiempo ahí y no es capaz de irse, llamar a las autoridades. Lo más importante es no alimentarlos", indicó.

Esto último es clave, explicó, ya que el cóndor, por ejemplo, tiene un rol fundamental en la naturaleza: Dicha ave "limpia campos de animales muertos, tiene un rol crucial en el ecosistema, por lo tanto no solo uno rompe esa cadena alimenticia, sino que además permite que ese animal se habitué a las personas".

También informó que el puma rescatado se encuentra en buenas condiciones y se confirmó que será liberado entre hoy y mañana. "No tiene ninguna lesión, tenía una serie de perdigones, que fueron disparados cuando estaba libre, lo cual es lamentable porque es una especie protegida por la Ley de Caza, pero no le provocaron ninguna lesión en algún órgano", sentenció Montalva.