"Sudán", el último rinoceronte blanco del norte, está al borde de la muerte

El estado de salud del último rinoceronte blanco del norte macho que queda en el mundo, vigilado con armas las 24 horas, empeoró y, a sus 45 años, no se espera que mejore, informó la reserva natural keniana de Ol Pejeta, donde reside el animal desde 2009.

"Sudán", como se llama el ejemplar, se recuperó con éxito a finales del año pasado de una infección en su pata derecha derivada de su avanzada edad, pero hace unos días se descubrió que había recaído y que, esta vez, la afección era "mucho más profunda".

"La infección ha sido tratada pero, preocupantemente, está tardando más de lo normal en recuperarse, pese a los esfuerzos del equipo de veterinarios que está cuidándolo 24 horas", explicó la reserva en un comunicado.

La institución no es optimista: "Estamos muy preocupados por él. Es extremadamente anciano para ser un rinoceronte y no queremos que sufra innecesariamente".

"Ayer por la noche, 'Sudán' nos sorprendió a todos al levantarse, caminar y tomar un delicioso baño de lodo después de las largas lluvias esperadas llegó en Ol Pejeta. Ahora está descansando de nuevo y va a ser asistido por el equipo veterinario y sus guardias durante todo el día", informó este sábado el parque.

Durante años, la caza furtiva de estos animales ha contribuido a su inminente extinción, ya que sus cuernos se pagan a precios superiores al oro en el mercado asiático debido a supuestas propiedades curativas y afrodisíacas, por lo que Sudán está custodiado las 24 horas del día por guardias armados.

