Leones homosexuales enojaron a las autoridades de Kenia

Una tierna serie de fotos de dos leones machos teniendo sexo en la reserva natural del Maasai Mara, Kenia, se viralizaron en los últimos días y provocaron el enojo en las autoridades de ese país africano.

El fotógrafo Paul Goldstein fue el que captó a los dos grandes felinos mientras retozaban en el parque ubicado en el sur de Kenia. Uno de ellos yacía en el suelo, mientras era montado por el otro.

"Cuando los leones copulan, normalmente duran muy pocos segundos, mientras que estos dos lo hicieron por más de un minuto. El cariño entre ellos era muy evidente, lo opuesto a las violentas relaciones entre macho y hembra", dijo Goldstein a MailOnline.

Los melenudos animales generaron la reacción de Ezekiel Mutua, director ejecutivo del Instituto gubernamental de Clasificación de Películas de Kenia y es considerado la "reserva conservadora" de su país, según consigna Newsweek.

"Nosotros no regulamos la conducta animal, pero es la primera vez y es interesante oir que dos leones machos están enamorados. Habría que hacer algunas investigaciones, y me gustaría que confirmasen si realmente se trata de dos machos", dijo Mutua a Nairobi News.

"Estos animales necesitan terapia porque probablemente fueron influidos por gays que visitaron el parque nacional y se comportaron mal. Deben haberlo copiado de algún lado o es demoníaco, porque estos animales no miran películas", agregó.

Mutua dijo que la homosexualidad es "una fuerza demoníaca" y los demonios "también poseen a los animales". "Deberíamos aislar a esos locos animales gays y estudiarlos porque no es normal", remató.

