Casi 400 mil bebés nacieron este 1 de enero en todo el mundo, según la Unicef

Se espera que más de 395 mil bebés hayan nacido en todo el mundo durante el primer día de este año, según informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Se estima que ochos países concentrarán más de la mitad de los 395.072 nacimientos estimados durante este 1 de enero de 2019 en todo el planeta, destacando por encima de todos los demás India, con 69.944, y China, con 44.940.

Les siguen Nigeria (25.685), Pakistán (15.112), Indonesia (13.256), Estados Unidos (11.086), República Democrática del Congo (10.053) y Bangladesh (8.428).

En tanto, se estima que cerca de 30.000 niños nacieron en América Latina: alrededor del 7,3 por ciento del total mundial.

En un comunicado, la Unicef indicó que el primer lactante nacido este año lo hizo en las islas Fiji, con un estimado de 395.072 bebés, un cuarto de los cuales habrá llegado a este mundo sólo en el sur de Asia.

Join us in welcoming this little one into this world! The first baby of the year born at Lagos Island Maternity Hospital at 12.00am. Both baby & mother are doing well. "Glory to God for helping me to deliver safely," says the proud mother. #EveryChildALIVE #HappyNewYear pic.twitter.com/JHAIXM0FjT