Descubren que altas temperaturas originan peces hembra con genes masculinos

La exposición a altas temperaturas durante el desarrollo temprano de los peces podría alterar y dar lugar a hembras que son aparentemente normales pero que en sus gónadas expresan mayoritariamente genes masculinos, según una investigación que publicó la revista especializada PMAS.

Esto se debe a que algunas hembras genéticas terminan por diferenciarse morfológicamente como machos. Estas hembras masculinizadas, denominadas 'neomachos', pueden alterar la proporción de sexos y amenazar la supervivencia de las poblaciones en un escenario de calentamiento global.

La investigación, que publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, ha sido liderada por Francesc Piferrer, quien resaltó que los peces son conocidos por tener un desarrollo sexual muy plástico, puesto que exhiben diversas formas de hermafroditismo.

"Algunas familias de peces son altamente sensibles al calor, lo que indica que el resultado está relacionado con la interacción entre la genética y el medio ambiente. Este es un buen ejemplo que nos recuerda que mientras que los organismos proponen, el medio ambiente dispone", explicó Piferrer.

El descubrimiento de familias altamente sensibles al calor y la presencia de machos "encubiertos" que parecen hembras "significa que tenemos que replantear nuestra estrategia de cómo evaluamos los efectos de las temperaturas elevadas en el sexo de los peces en un escenario de cambio climático", advirtió el investigador.

"Si en poblaciones naturales existiesen hembras que funcionan como machos, significaría que actualmente se están subestimando los efectos del calentamiento global. Por lo tanto, además de mirar las proporciones de los sexos (la forma), también tendríamos que mirar el transcriptoma (la función) para tener una mejor estimación de las consecuencias de dicho cambio", alertó Piferrer.