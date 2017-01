La historia del Forest Green Rovers: el primer equipo ecológico y vegano del mundo

La historia partió así: Dale Vince era un viajero que vivía en un camión y que hace dos décadas creó una empresa de energía renovable. Desde allí, su éxito fue progresivo y constante, en un par de años, el hombre se convirtió en millonario.

Afincado en Forest Grenn, en Nailsworth, Inglaterra, Vince se hizo fanático del equipo local, fundado en 1889, al que terminó comprando en 2010.

Al año siguiente, sin prisa, pero sin calma, empezó la "revolución". Lo primero fue instalar paneles solares en el estadio del club. También decidió reutilizar el agua y no utilizar pesticidas ni insecticidas.

"Reciclamos el agua, por lo que todo lo que sale drenado del campo va a un tanque y luego utilizamos nuevamente el agua para regar el campo. Lo que tratamos de hacer es proveerla de algas, bacterias, tipos de productos naturales que sirvan para mantener el campo", señaló Vince en su momento, tal como cita Infobae.

El paso siguiente fue aún más radical: el equipo partió en 2011 el camino hacia el veganismo, hecho que fue completado en 2015.

