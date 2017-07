Periodista Jorge Lanata fue deportado en Venezuela

El canciller de Argentina, Jorge Faurie, dijo hoy sentir un "gran disgusto" después de que Venezuela impidiera el acceso al país del mediático periodista argentino Jorge Lanata, quien viajaba a Caracas para cubrir las elecciones del próximo domingo a la Asamblea Constituyente.

"Gran disgusto por el rechazo del ingreso a Venezuela de Jorge Lanata", expresó el ministro del Gobierno de Mauricio Macri en un mensaje en la red social Twitter.

En este sentido, Faurie señaló que el embajador de Argentina en el país caribeño, Eduardo Porretti, está en el aeropuerto internacional de Caracas al que llegó el comunicador "acompañando la situación" y se pidió además al embajador venezolano en Buenos Aires que intervenga "ante este rechazo del conocido periodista".

"Con personal de la embajada vinimos a asistir a Jorge Lanata y a su asistente, que estaban intentando entrar a Caracas y fueron calificados en condición de inadmisibles para la Dirección de Migraciones", expresó Porretti en declaraciones al canal TN.

"Al no estar admitidos van a ser deportados en el próximo vuelo de la aerolínea Copa rumbo a Panamá y llegando mañana a las 7 de la mañana a Buenos Aires", señaló.

El embajador aclaró que Lanata "estaba queriendo desarrollar una actividad profesional para la cual no tenía la visa correspondiente" y no tenía "los elementos legales necesarios para llevar a cabo esa tarea por su naturaleza de periodista".

"En ese área difusa entre venir en una visita privada y venir a ejercer el periodismo, es que las autoridades locales le informaron que al no tener la visa correspondiente no podía ingresar a territorio venezolano", agregó el diplomático, quien solo pudo hablar con Lanata por teléfono y no lo vio personalmente.

El periodista, según Porretti, se encuentra incomunicado en una oficina de la Dirección de Migraciones.

El próximo domingo se celebran en Venezuela unos comicios destinados a formar una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta por el Gobierno de Nicolás Maduro.