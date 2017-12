Corte Suprema acogió recurso de ex concejala transexual contra alcaldesa de Lampa

La Cuarta Sala de la Corte Suprema acogió este martes la denuncia realizada por la ex concejala transexual Alejandra González en contra de la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar (RN), debido a un trato discriminatorio condenado por la Ley Zamudio.

La ex integrante del concejo municipal denunció a la máxima autoridad comunal y, por cuatro votos contra uno, la sala acogió la acción y estableció que Ortúzar incurrió efectivamente en un acto discriminatorio.

Al respecto, González aseguró que "por primera vez, y se hace historia aquí a través de la Ley 20.609, se sanciona a una autoridad política. Es totalmente discriminatorio lo que ella realizó contra mi persona en la concejalía, en los tratos, en las opciones de trabajo, en el Consejo Municipal y eso es un precedente hoy en día para la comunidad trans y para mí".

"Lo que yo más sufría en el concejo era que ella se mofaba de mi actuar como fiscalizadora; segundo, me decía 'maricón pobre', era terrible. Tercero, me encerraba en mi oficina y no me hacían el aseo en mi oficina", agregó la ex concejal.

La alcaldesa Ortúzar deberá pagar 5 UTM de multa (234 mil 860 pesos) y además tendrá que referirse a la demandante con su nombre social, Alejandra, y no por su nombre legal, que es Domingo.