Identidad de género: Presidenta Bachelet pide reponer norma para menores de edad

Tras el paso del proyecto de ley de identidad de género a comisión mixta, la Presidenta Michelle Bachelet afirmó este miércoles que espera que en esta instancia "se vuelvan a introducir algunas cosas que se perdieron en la discusión parlamentaria", principalmente en el tema referido a los menores de edad.

Durante una actividad de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Colegio Médico, encabezado por Izkia Siches, lanzó la campaña #EnSaludTambien, que busca "sensibilizar sobre la discriminación y abuso a la mujeres en la práctica médica".

En este contexto, la Mandataria hizo en su discurso un reconocimiento a todo lo que se ha logrado en materia de identidad de género.

"También yo quería recordar, porque me he juntado con los padres de los niños trans, madres y padres de niños trans, y ellos se han quejado de la actitud de los colegas, de una actitud de estar poco preparados, una actitud no adecuada", comentó la Jefa de Estado.

La Mandataria agregó: "Yo creo que tenemos que prepararnos, porque son temas que hoy estamos asumiendo como país y, sin duda, no sólo me sumo, sino que ayer (martes) le pusimos discusión inmediata al proyecto de identidad de género, que va a pasar a comisión mixta".

"Esperamos que en la comisión mixta se vuelvan a introducir algunas cosas que se perdieron en la discusión parlamentaria", aseguró.

Luego de la suma urgencia que le puso el Gobierno a la iniciativa, la directiva del Senado rechazó este martes las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados, donde no se había alcanzado el quórum para aprobar la norma que permita el cambio registral de sexo en el caso de los menores de edad.

El resultado era el esperado por el Ejecutivo para introducir nuevas modificaciones al proyecto y la comisión mixta se deberá constituir la próxima semana, ya que al actual Congreso sólo le queda la sesión de este miércoles, por lo que no alcanza a revisar el texto.