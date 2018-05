Vaticano reabrió investigación canónica por abusos sexuales cometidos por John O'Reilly

La semana recién pasada, la familia que denunció los abusos sexuales cometidos por el sacerdote de Los Legionarios de Cristo John O'Reilly volvió a declarar debido a que el Vaticano reabrió la investigación canónica encabezada por el vicario judicial en Chile, Jaime Ortiz de Lazcano.

O'Reilly fue sancionado en Chile por la justicia civil a cuatro años de libertad vigilada por abusos reiterados en contra de una alumna del Colegio Cumbres, pero nunca por la eclesiástica, por lo que las expectativas de la familia afectada no son muy altas, según explicó el abogado Juan Ignacio Escobar.

El profesional sentenció que "no se entiende por qué después de tanto tiempo no ha habido una sanción efectiva, pero esta es una familia que sigue perteneciendo a la iglesia y que sigue creyendo que es razonable que tengan ellos una respuesta pero también, al mismo tiempo, que este sacerdote no pueda seguir ejerciendo el ministerio público ni pueda seguir accediendo a niños como muy probablemente pudiese suceder, en caso de que la iglesia no dé una sentencia de manera definitiva".

Una vez recabados los antecedentes de esta indagatoria, deben ser enviados a Roma para que se inicie un juicio canónico en contra del religioso de origen irlandés, para el cual aún no están claros los plazos, pero se espera que sea dentro de este año.