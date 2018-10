Ex monja colombiana se convirtió en actriz porno y modelo de webcam

La colombiana Yudy Pineda, de 28 años, se hizo conocida en su país debido al drástico giro que tuvo su vida, luego de que a los 10 años encontrara en la religión un refugio a la violencia y pobreza que la rodeaba.

Pasó de monja a actriz porno y chica web cam, donde es conocida como Agatha Pons, quien ya ha debutado en un sitio compartiendo escena con su compatriota Amaranta Hank. En Caracol TV, de su país, Yudy contó cómo fue su cambio.

"Cuando me fui para Urabá, estuve en un colegio que visitaban las monjas y decidí entrar a esa vocación. Entré a eso de los 10 años. Duré en el convento ocho años, en el cual me sentí demasiado, demasiado, contenta", contó Yudy.

Trabajaba en horario de oficina en otro oficia, pero no ganaba suficiente y le quedaba lejos de la casa. Tiempo después entró en depresión y tuvo que tratarla con medicamentos. Por una amiga conoció el mundo de las modelos webcamer.

Conoció a un experto en el mundo webcam y Yudy encontró su vocación. Trabaja cerca de 40 horas cada quince días, haciendo transmisiones a través de internet desnuda usando vibradores, bailando y modelando.

"Hablé con la hermana y le dije que no era correcto lo que estaba haciendo, me había enamorado, y me salí del convento", agregó Pineda, quien ahora tiene dos hijos, a quienes les explicó su oficio ya que les estaban haciendo bullying por su profesión.

Pese a dejar los hábitos, Pineda no dejó su fe de lado y siguió asistiendo fielmente a la iglesia. La fe se la inculcó su abuela.

Cómo les contó a sus hijos: