Mia Khalifa contó el verdadero motivo por el que dejó el porno

Mia Khalifa se convirtió desde hace unos años en una de las actrices porno más populares del mundo (y sigue siendo una de las más buscadas), pero en 2016 impactó a sus fans cuando anunció su retiro.

La ex actriz reveló en el podcast The Forward, del ciclista retirado Lance Armstrong, el motivo por el que tomó la decisión y contó varios detalles de su paso por la industria pornográfica.

"Mirando hacia atrás, no sé en qué estaba pensando ... tenía 21 años y era tonta", dijo sobre su ingresó al cine XXX.

"Tan pronto como empecé a ganar popularidad, fue cuando me di cuenta que tenía que salir de ahí. Eso no era lo que estaba tratando de hacer. Solo quería soltarme y rebelarme un poco", agregó Mia Khalifa.

Asimismo, dijo que "no me validó. Nada como eso lo hace. Eso no es lo que deberías hacer para tratar de desarrollar tu autoestima".

"Todo empezó a salirse de control cuando llegaron amenazas del Estado Islámico. Ahí es cuando me fui", reveló.

Según Khalifa, la amenazaron de muerte luego que protagonizara escenas sexuales en las que usaba un hiyab (velo que suelen utilizar las mujeres musulmanas).

Luego del porno, Mia Khalifa se aventuró como comentarista deportiva, principalmente comentando béisbol, básquetbol y fútbol americano.

"Me mudé y me cansé de tratar de vivir una vida normal. Ahora acepto que soy Mia Khalifa y trato de ser exitosa en eso, haciendo otra cosa", enfatizó.