Gobierno activó protocolo por producto tóxico recomendado en "Bienvenidos"

En "Bienvenidos", el matinal de Canal 13, volvió a generar polémica el doctor Ricardo Soto. Luego de afirmar que el cáncer se producía por culpa de "una vida llena de odio", ahora recomendó consumir un producto que es considerado tóxico.

En el espacio televisivo, Soto explicaba las supuestas bondades del MMS (Solución Mineral Milagrosa) que promete desintoxicar selectivamente el cuerpo humano. También dio los sitios web en que se puede adquirir.

Polo Ramírez le preguntó cuál era su base científica: "La evidencia no la tengo porque no he visto a un consultante que lo haya empezado a tomar y considerar que sea una experiencia evidencial. No hay estudios científicos bien realizados que yo conozca".

El Gobierno tomó cartas en el asunto: la Seremi de Salud Metropolitana informó que se había "activado un protocolo, debido a que sería un producto comercializado ilegalmente". Como no tiene resolución sanitaria, no se puede comercializar.

"Teniendo en cuenta que el producto no cuenta con un distribuidor autorizado y que la venta y uso del clorito de sodio expone a las personas a riesgos a la salud, es que hemos informado al Instituto de Salud Pública de Chile sobre esta situación. Será el ISP quien aplicará las medidas pertinentes", detalló la Seremi de Salud.

Hemos activo protocolo, debido a que sería un producto comercializado ilegalmente. Muchas gracias a todos quienes nos alertaron. — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) 22 de agosto de 2017

Este es el momento, que generó diferentes reacciones en redes sociales:

Una tuitera compartió una resolución del ministerio de Salud sobre el MMS, donde se recomienda no ingerirlo.