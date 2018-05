Plan nacional contra el VIH "va por el camino correcto", según la OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó que el plan nacional contra el VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual presentado esta viernes por el Gobierno, "va por el camino correcto".

El programa que lleva adelante el Ministerio de Salud y que se enfocará principalmente en la prevención, incluye el uso de preservativos masculinos y femeninos, y una estrategia de educación sexual, a lo que se suma la compra de 200 mil tests rápidos que van a estar disponibles en la salud pública.

También el plan se enfocará en el autotest del VIH, que estarán disponibles en farmacias.

La representante de la OPS, Paloma Cuchi, valoró en El Diario de Cooperativa que "la idea de que finalmente entren las pruebas rápidas, se aumenten las coberturas (de éstas), se incorporen a los test rápidos y los autotesteos, yo creo que va a ser una medida fundamental en la que Chile está preparado para recibirlo".

"Además, hay una muy buena alianza con la sociedad civil, en combinación con ella donde mejor se hace esta nueva cobertura de los testeos rápidos, así que tiene elementos que realmente pueden apoyar a no sólo conocer más dónde está la epidemia, sino que a dar una respuesta mucho más fortalecida", remarcó.

La deuda pendiente: La promoción de salud

Las tasas de contagio en nuestro país son las más altas de Latinoamérica, estimándose entre 70 mil y 100 mil las personas contagiadas con VIH en Chile.

De acuerdo a Cuchi, "se ha visto un aumento en ciertas poblaciones chilenas", que "no tienen bastante educación, que no conocen suficiente de esta infección, que no conocen bastante de esta enfermedad y que no tienen acceso a los servicios de salud o de promoción".

"Lo que pasa es que Chile siempre se ha manejado muy bien desde el punto de vista de la atención (...), y a lo mejor, como en todos los países de la región hay una asignatura pendiente en América Latina y el Caribe, que es de la promoción de salud, en el sentido de que las personas conozcan bien y a fondo sobre cómo protegerse".

"Las Américas tenemos la deuda pendiente de una mejor promoción de salud, que lleve realmente a las personas a conocer cómo se pueden proteger, dónde pueden atenderse y que además sea una educación multisectorial, porque no toda la responsabilidad puede estar en el Ministerio de Salud; tiene que haber un trabajo con el Ministerio de Desarrollo (Social) y otros ministerios", añadió la delegada.

"Elementos esenciales es la disponibilidad del diagnóstico, que sepas dónde te puedes hacer la prueba, y que además se fomente que se vaya a hacer. Todo el mundo debería saber cuál es su estado de salud respecto del VIH", agregó.

"Con el nuevo conocimiento que se tiene de la epidemia (...) la idea es tomar acciones de promoción y de educación, el Estado ahora tiene más información y puede hacer un enfoque en esas poblaciones", precisó. "lNo es lo mismo una mujer de 50 años que un chico de 25, el tipo de promoción de salud y campaña van a tener que ser diferentes", recalcó.