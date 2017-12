Australiano denunció discriminación en Vitacura

Un hecho de discriminación grave denunció en Facebook un ciudadano australiano, quien se movía en su bicicleta por Vitacura. La publicación posee casi 1.000 compartidos y viene con imágenes del hecho.

Julian AG relató de la siguiente manera el hecho en la comunidad de australianos que viven en nuestro país, con el #StopRacism. Todo ocurrió en Alonso de Córdoba con avenida Vitacura.

"Fui recientemente abusado verbalmente (casi físicamente) y racialmente discriminado por esta señorita, cuando me aproximé a ella para preguntarle por qué estaba bloqueado el paso de los peatones mientras compraba un café en Starbucks"

"Cuando se dio cuenta que yo no era chileno, me dijo que me fuera del país y tomó mi bicicleta y la tiró al piso. También dijo que Piñera es ahora el presidente (no entendí el comentario) y que ella había vivido toda su vida en Vitacura".

"Sólo les quiero advertir que tengan cuidado. La próxima vez te puede tocar a ti. Por favor comparte esto para que no te pase ni a tus seres queridos", remató Julian.

