Avión se devolvió 4 horas después de despegar porque pasajero se subió por error

Un vuelo desde Los Angeles, EE.UU. hacia Tokyo, Japón debió ser abortado en medio del recorrido ya que un pasajero subió con el boleto de otra aerolínea, según informó BBC.

El avión de la aerolínea All Nippon Airways (ANA) debía realizar un viaje de 11 horas. Sin embargo, como se dieron cuenta del error en la mitad del tramo, decidieron regresar a EE.UU.

En total el vuelo se demoró ocho horas para despegar y aterrizar en Los Angeles.

La modelo Chrissy Teigen se encontraba a bordo del avión con su esposo, el músico John Legend, y decidió registrar su aventura a través de Twitter, donde incluso un pasajero le pidió una selfie:

"Primera vez que me pasa en un vuelo: Llevábamos 4 horas en un vuelo de 11 horas y nos estamos dando la vuelta porque hay un pasajero que no debería estar acá. ¿Por qué tenemos que devolvernos?, no lo sé".

a flying first for me: 4 hours into an 11 hour flight and we are turning around because we have a passenger who isn’t supposed to be on this plane. Why...why do we all gotta go back, I do not know — christine teigen (@chrissyteigen) 27 de diciembre de 2017

"Dicen que la persona tenía un ticket de la aerolínea United. Estamos en ANA. Básicamente el escáner de ingreso es solo una maquinita que hace ruidos bipbup".

They keep saying the person had a United ticket. We are on ANA. So basically the boarding pass scanner is just a beedoop machine that makes beedoop noises that register to nowhere — christine teigen (@chrissyteigen) 27 de diciembre de 2017

Unas seis horas después del aterrizaje del avión, el vuelo a Tokyo por fin empezó a abordarse.

"Me estoy subiendo a otro vuelo ahora", escribió Teigen.