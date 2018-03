Come lo quieras y paga lo que puedas en nuevo restaurante

Un restaurante que abrió sus puertas hace pocas semanas en el sur de Fort Worth, a 48 kilómetros al oeste de Dallas (Texas), permite al comensal pagar la cuenta a discreción e incluso irse sin dejar un solo centavo.



Taste Community Restaurant es el primer y único local de Taste Project, una organización sin ánimo de lucro fundada en 2012 por Jeff Williams, un devoto cristiano oriundo de California y residente en el norte de Texas desde hace 12 años.



"Cuando supe que Dios quería que me dedicara a esto, hace unos años ya, nadie lo estaba haciendo. Mucho después empecé a investigar y me di cuenta que existían otros restaurantes similares en el país con el mismo concepto", señaló Williams a EFE.



En su restaurante no se aceptan reservas pero el trato es como en cualquier otro: el comensal es agasajado por una anfitriona que lo lleva a la mesa para que luego un mesero le presente un menú bastante diverso y le tome la orden.



"Para el inicio de la primavera se hicieron algunos ajustes a la carta con ingredientes predominantes de la estación, como los tacos de pollo, pero hemos también mantenido muchos platillos como la Bruschetta", acotó Williams.



Entre los platos más solicitados está la hamburguesa americana con queso cheddar en rodajas de pan tostado servido con papas fritas, así como las arepas rellenas de pollo con una variación de queso ricota y crema fresca.



Pero lo que más llama la atención es que en la carta no hay precios. Al final de la comida, la cuenta que trae el mesero tampoco contiene cifras, solo pide una donación.



"Lo que pedimos a nuestros clientes es que paguen lo que pueda, o si lo desean que donen más de la cuenta o simplemente no paguen si no tiene los recursos, de eso se trata", destacó Williams.



"Lo que solicitamos también es que donen algo de su tiempo, unas horas al día, para ayudarnos con el trabajo diario y entiendan mejor el concepto, el de ayudar al prójimo", sostuvo.



La mayoría del personal del restaurante, el 80 %, dona su tiempo de forma voluntaria. Para ello, existe un coordinador que se encarga de programar los días y las horas de los voluntarios tanto en la cocina como en el comedor.