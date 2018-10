Crean ropa que neutraliza olor de los gases y las flatulencias

La empresa británica Shreddies creó una colección de ropa tecnológica que cuentan con una tela especial para absorber y purificar los gases corporales. En su línea hay jeans, pijamas y ropa interior especializada.

Las prendas reactivan su capacidad de filtrar el mal olor con cada lavado y tienen una vida útil de hasta tres años. El lema de estos productos es "lanza tus flatulencias con confianza".

La compañía afirma que su ropa bloquea el olor de cualquier flatulencia, incluso alentando a sus clientes en sus redes sociales a que no tengan que aguantarse ni contener los gases.

¿Cuál es la "magia"? Las prendas cuentan con un revestimiento de carbón activado en sus telas, el que absorbe todos los olores provenientes de los gases corporales, al atraparlos y neutralizarlos.

Estos productos prometen ser una solución para que los que sufren problemas de flatulencias y meteorismo en su vida diaria.

The Shreddies jeans have a carbon back panel that is supposed to absorb all ‘flatulence odors’ so you can ‘fart with confidence.’ pic.twitter.com/f0QW0VWAfa