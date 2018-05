Denuncian abusivo cobro de taxista: Pedía dinero extra para usar el maletero

Una insólita situación y un extraño cartel dentro de un colectivo de Antofagasta fueron denunciados mediante redes sociales, causando indignación entre miles de usuarios.

El chofer del vehículo tenía un mensaje que pedía un cobro adicional por usar el maletero y una leyenda en que se leía: "este auto no es centro de llamado, no es comedor, no es salón de belleza".

Según contó la mujer que denunció la situación a SoyAntofagasta, el auto tenía también otro cartel que decía "avise su paradero con anticipación porque el chofer que es adivino o mentalista se echó a volar".

Según el portal, las autoridades de Transportes confirmaron que el cobro extra es ilegal, pues los colectivos están autorizados para tener tarifas por el traslado de pasajeros, no así como transporte de carga.

La imagen se volvió viral en distintas páginas de Facebook.