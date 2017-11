El "calvario" que vive mujer que se tatuó sus pechos y ahora se arrepiente

"No he tenido una relación de verdad desde hace 10 años, cuando me hice el tatuaje", señaló la británica de 28 años Adele Smith, quien confesó vivir un calvario por culpa del tatuaje de dos patas de perro que lleva sobre sus pechos.

Cuando cumplió 18 años, la mujer decidió inmortalizar su amor por su perro Max, quien estaba por fallecer, por lo que tomó sus patas, las pasó por un calco y llevó el papel a un tatuador. Luego de una hora y pagar cerca de 80 mil pesos, Smith pudo lucir el tatuaje en su escote, el único lugar de su cuerpo donde le cabía una copia exacta de las patas del perro, según declaraciones que recoge Daily Mail.

Sin embargo, lo que partió como un gesto de amor, fue lentamente transformándose en una pesadilla. "Fui a la universidad y todos notaban mi tatuaje, lo que me encantaba. Siempre mostraba mis pechos y mi tatuaje, pero empecé a recibir comentarios negativos", señaló.

Ahora, la mujer espera someterse a cirugía láser para borrar el dibujo, que le obligó a disimularlo en los últimos años utilizando ropa abrigada incluso en verano.

"Las personas no me miran o no quieren hablar conmigo y es todo sobre mis pechos. El tatuaje era algo para recordar a Max, pero siempre que me miro más que pensar en él, pienso en el error que cometí", reveló.

El tratamiento al que se someterá para quitarse el tatuaje toma 18 meses y cuesta casi un millón de pesos. Sin embargo, Smith asegura que "vale la pena si significa que estaré feliz con mi piel".