El dramático testimonio de barbero venezolano que acusa haber sido estafado en Chile

Ángel Díaz, un venezolano que vino a trabajar a Chile y estableció una barbería en la comuna de Cartagena, es el protagonista de un video que rápidamente se ha viralizado en Facebook.

En él relata entre lágrimas cómo lo estafaron unas personas que le prestaron dinero y le arrendaron el local, quienes además atacaron a su madre de 57 años, quien trabajaba junto a él como estilista.

"Me vine de Venezuela con mi mamá a trabajar. Trabajamos incansablemente siete meses. Trabajaba de lunes a lunes", contó.

Pero todos sus sueños se vinieron abajo cuando devolvió lo que le habían prestado y lo atacaron. "Ayer, después que pagué todo, no me da pena decirle al mundo entero que he sido víctima, a mi mamá la golpearon, le dieron patadas en la cabeza, tiene 57 años y la sacaron de la barbería mientras yo guardaba la moto. Cuando regresé estaba tirada en el suelo, todas las máquinas rotas, cerraron la barbería", relató.



Según su reclamo, cuando denunciaron la situación ante Carabineros "dice (la nieta de la mujer que le arrendaba el lugar) que mi mamá la golpeó y como ella es chilena y nosotros venezolanos, la defienden más. A mi mamá la metieron presa. La llevamos al médico y la atendieron primero a ella y no a mi mamá que es hipertensa. Ella es testigo de Jehová y no se mete con nadie. Mi mamá no ha parado de llorar".

"Fui a poner la denuncia a la PDI mas bien me iban a meter preso porque tengo un año dos meses en Chile y todo lo que trabajé le queda al gobierno", afirmó.

"Ustedes venezolanos si quieren venir a Chile lo primero que tienen que hacer es sacar el RUT, porque cuando no tienen RUT no tienen voz ni voto. ¡No valemos nada!", dijo llorando.

Algunas horas después de ser publicado el video, su denuncia ha sido compartida 60 mil veces y acumula casi dos millones de reproducciones.