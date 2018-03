"El gato que se creía leña": La inocente historia de un niño que enternece en redes

El inocente relato de un niño encontrado en un cuaderno ha provocado miles de reacciones y comentarios en redes sociales, luego que este martes se volviera viral.

Titulada "el gato que se creía leña", su historia cuenta cómo a su mascota le gusta acercarse a descansar al lugar donde guardan leña y su "temor" por que su "papá se confunda y lo meta a la estufa".

Pese a un par de errores de ortografía y gramaticales, el relato ha enternecido a cientos de usuarios de redes sociales, que además de darle Me Gusta han compartido también historias sobre sus gatos.

Este es el cuento viralizado: "Yo tengo un gato que se acuesta en el cajón de la leña. Desde ayer que lo vi no me importa que se acueste ahí, a menos que mi papá se confunda y lo meta a la estufa, gracias al cielo no ha pasado".

“El gato que se creía leña”. 🐱Nos encanta encontrar historias cómo estas 😍 pic.twitter.com/64bpo83r03 — Dibam_cl (@patrimonio_cl) 6 de marzo de 2018